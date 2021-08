Sikêra Junior e Xuxa - fotos Reprodução

Sikêra Junior e Xuxafotos Reprodução

Publicado 10/08/2021 08:22 | Atualizado 10/08/2021 08:28

Rio - O imbróglio entre Xuxa Meneghel e Sikêra Jr. ganhou mais um episódio. A apresentadora da Record moveu um processo penal por difamação contra o profissional da RedeTV em Manaus, no Tribunal de Justiça do Amazonas, no final de julho. Em 2020, ela já havia movido uma ação cível contra ele por ter sido chamada de pedófila durante uma edição do "Alerta Nacional", produção desenvolvida entre RedeTV! e TV A Crítica.

Os advogados de Xuxa, segundo o site Notícias da TV, querem que Sikêra Jr. responda pelas ofensas ditas contra ela em rede nacional. Além de ser chamada de pedófila em outubro de 2020, ele a acusou de fazer apologia às drogas no programa Alerta Nacional.

"Tem uma ação cível em São Paulo e outra penal em Manaus. A questão é a mesma: ele ter chamado ela de 'pedófila'. Ele a agrediu. Abrimos em Manaus, pois é o que se chama de competência territorial. A competência territorial para processar crimes contra a honra é no local em que a ofensa foi proferida", explica o advogado Ticiano Figueiredo ao site Notícias da TV.

"Abrimos mão de qualquer conciliação. O que se pede é que ele pare de fazer referência negativa sobre ela durante o programa e eventual condenação do juiz que for arbitrar. Não tem reparação de dano", completou o defensor de Xuxa.