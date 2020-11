Xuxa processa Sikêra Reprodução

Por iG

Publicado 16/11/2020 15:49 | Atualizado 16/11/2020 15:50

A briga entre Xuxa Meneghel e Sikêra Jr ganhou um novo capítulo recentemente. A apresentadora acionou seus advogados e processou o polêmico jornalista .



Segundo informações do processo, que foi obtido pelo Natelinha , Xuxa pede a cassação do título de jornalista Sikêra, bem como a demissão dele da RedeTV!, e uma indenização de R$ 500 mil - que a mesma pretende doar a instituições de caridade.



A ação foi registrada na Vara Cível de Santo Amaro, em São Paulo, em 27 de outubro, e a apresentadora da Record pediu urgência ao caso. Ao que parece, ela alega que Sikêra oferece riscos à sociedade enquanto continua no ar.



Em defesa da loira, os advogados fizeram um relato para sustentar a tese de que Sikêra comete crimes diariamente ao vivo em seu programa. Nos autos, foram citados exemplos em que ele desferiu comentários homofóbicos, transfóbicos e preconceituosos.