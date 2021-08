Tatá Werneck - Reprodução

Tatá Werneck Reprodução

Publicado 10/08/2021 10:16 | Atualizado 10/08/2021 10:48

Rio - Tatá Werneck comentou no Twitter os bastidores de sua entrevista com Fiuk para o "Lady Night". A estreia do programa está prevista para o dia 10 de outubro, mas virou assunto nas redes sociais depois que rumores de um "climão" entre Tatá e Fiuk vazaram na mídia. O cantor teria se esquivado das perguntas feitas pela apresentadora.