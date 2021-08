Fiuk e Tatá Werneck - Reprodução

Fiuk e Tatá WerneckReprodução

Publicado 08/08/2021 17:31 | Atualizado 08/08/2021 17:44

Tatá Werneck anda gravando entrevistas para nova temporada do 'Lady Night' e pelo visto teve torta de climão na participação de Fiuk no programa no final de julho. Um internauta, que esteve na plateia da atração como convidado, deu spoiler revelando que a apresentadora perdeu a paciência com o filho do Fábio Jr. e por muito pouco não cancelou as gravações. Tudo porque o ator, cantor e ex-BBB não ria das piadas da apresentadora e ainda mandou: "Puxa, Tata! Pensei que ia ser divertido aqui, mas não gosto que fique falando sobre isso", quando a também atriz brincou que ele era uma chaminé com pernas. A mulher de Rafa Vitti ainda tentou amenizar a situação o aconselhando a levar a vida de maneira mais leve. "Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu".

Spoiler = Eu participei da plateia do Lady nitght com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, pq não estava gostando das piadas sobre ele. — Matheus Felipe (@The_matheusf) August 8, 2021

Participei só pra não desfalcar. Mas foi horrível gente, a Tata sofreu. Ela mesmo disse no Especialista que chorou depois. — Matheus Felipe (@The_matheusf) August 8, 2021