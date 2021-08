Chan Suan - Divulgação

Rio - A atriz asiática Chan Suan, 38 anos, após atuar no longa " O Ornitólogo", que teve direção de João Pedro Rodrigues, agora luta Kung Fu em "Ringue". Com direção de Bruno Laet, ela traz suas tradições chinesas para a trama, que estreia nesta quinta-feira no canal Brasil. A atriz viveu até os cinco anos de idade na China

Chan Suan, que já atuou em novelas e seriados da Globo, como "A Dona do Pedaço" e "Pé na Cova", conta como como surgiu o convite para particiapr de "Ringue". "Eu havia atuado num curta com uma das integrantes da equipe de arte do 'Ringue', que me indicou para o papel. Eles queriam uma chinesa que falasse chinês, tal qual o mestre “Pai Mei”, de Kill Bill", diz ela, que ainda fala sobre a preparação para dar vida à personagem.

"De acordo com o próprio diretor Bruno Laet, a inspiração era da mestra Genkai de 'Yu Yu Hakusho'. Ela tinha o cabelo rosa, e por coincidência eu tinha as pontas do cabelo rosa. Mas acredito que ela tenha mais influencias de Pai Mei, pelo seu treinamento impiedoso. Depois disso, parti para o entendimento da relação da mestra com seu aluno, o protagonista da série; que seria de irmã mais velha. Utilizei com muita satisfação trejeitos de atrizes chinesas em comédias que via de Hong Kong quando pequena. Nunca imaginei que podia fazer uma personagem que pudesse me fazer trazer isso pro presente", conta ela.

A atriz ainda fala sobre levar representatividade asiática para o audiovisual no Brasil. "As mulheres chinesas são representadas com muita força e as que lutam artes marciais mais ainda. Uma característica é a seriedade, elas são sempre muito sábias. Mas se tratando de comédia, eu lembrei de uma personagem em que ela era meio debochada e plena. Achei perfeito", diz ela, aos risos. "Fico muito orgulhosa em ter essa representatidade nas produções audiovisuais", completa.