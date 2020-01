Verão é a estação do ano de maior luminosidade solar no Brasil. Acontecem grandes eventos que atraem turistas de todo mundo, desde as festas natalinas e confraternizações de final do ano até o período carnavalesco. Em nosso país este cenário não é difícil de ser visto. O estado do Rio de Janeiro é “carro chefe” desta paisagem, aonde chegam, diariamente, inúmeros turistas do Brasil e exterior.



Os municípios fluminenses contribuem muito para isto, pelo menos é o que vemos em Guapimirim, a cidade do Dedo de Deus. Nesta época do ano centenas de pessoas procuram nosso município atraídos pela natureza que temos em todo contorno da cidade próprias para escaladas em suas montanhas. Pelo menos 75 por cento das terras de Guapimirim estão em área de preservação ambiental, com riqueza de biodiversidade em fauna e flora, considerada região da Serra Verde Imperial. Uma região que abrange a área de manguezal mais preservada do estado, conhecida como Pantanal Fluminense.



São 12 cachoeiras, inúmeros rios e piscinas naturais como a do Rio Soberbo, considerada uma das mais bonitas da cidade desembocando no Poço do Escorrega e as do rio Sucavão. Por tudo isto nós que moramos em Guapimirim temos certeza do período caloroso, acolhedor e encantador vivido pelos visitantes ao conhecer nossos casarões e igrejas ou realizarem montanhismo e caminhadas entre nossas montanhas.



Quando chove muito nas nascentes destes rios, nas partes altas de Guapimirim, na região do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, um volume enorme de água pode, de repente, tomar conta de nossas cachoeiras , e acontecer o fenômeno conhecido como “cabeça d água”.



Desde que assumi a Prefeitura de Guapimirim, o cuidado com a “cabeça d´água” tem sido uma das nossas prioridades. Protegemos moradores e turistas com uma grande parceria com os servidores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos que nos alertam sobre a quantidade de chuva no alto da serra. Temos um esquema rápido da Prefeitura que, através de comunicado nestes lugares de perigo por funcionários da Defesa Civil, que pedem para que as pessoas abandonem imediatamente os locais.



A Defesa Civil, a Guarda Municipal, funcionários e moradores se unem pelas redes sociais entre outros veículos de comunicação, no alerta as centenas de visitantes. O pensamento é um só: afastar moradores e turistas das cachoeiras, rios e riachos. Isto tem evitado tragédias em Guapimirim como as que ocorriam antes do nosso Governo. Para nós isto é um estímulo para que, cada vez mais, consigamos cuidar do lazer de nossos visitantes e moradores. Para isso disponibilizamos o site www: descubraguapi.com. br ou no Centro de Informações Turísticas da Cidade: Estrada Imperial, 2218, diariamente, das 8h às 17h.



*Zelito Tringuelê é prefeito do município de Guapimirim