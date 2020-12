Marcelo Queiroz secretário de Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento divulgação

Por Marcelo Queiroz*

Publicado 11/12/2020 06:00

A proteção e o bem-estar de animais, especialmente cães e gatos, são temas cada vez mais recorrentes na sociedade brasileira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que existem no país 29 milhões de domicílios com cães e 11 milhões com gatos, o que somente reforça o quanto esses animais fazem cada vez mais parte das nossas vidas.



Os últimos anos vem sendo marcados pela promulgação de normativos federais, estaduais e municipais no sentido de dar efetividade a essas ações, em total coerência com as demandas crescentes da população. O tema é tão relevante que a atribuição inicialmente alocada nas municipalidades vem ganhando espaço nas estruturas do Poder Executivo, tanto no federal quanto nos governos estaduais.



O governo do Estado do Rio de Janeiro está na vanguarda dos estados que criaram uma estrutura específica para esta finalidade, a Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET), vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.



Além da criação de um calendário fixo de campanhas de adoção, a RJPET se aproximou de ONGs e de protetores independentes e mantém a disponibilização de materiais de conscientização, prevenção e erradicação de doenças no site e nas redes oficiais da Secretaria de Agricultura.



Mas, o ponto alto foi a publicação do Decreto 47.386, de 04 de dezembro de 2020, assinado pelo governador em exercício Claudio Castro, que instituiu o selo “Amigo PET / PET Friendly”, que objetiva certificar estabelecimentos onde os animais de estimação possam entrar e permanecer.



Atentos a um público cada vez maior a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) e o Sindicato dos Hotéis do Rio (HotéisRIO) aderiram de imediato ao selo que, só no seu lançamento, já certificou mais de 30 hotéis.



E não vai parar por aí: a ideia é levar o selo para os setores de construção civil, bares e restaurantes, shopping centers, entre outros, dando espaço para os animais de estimação frequentarem os ambientes com seus donos. Ambientes que recebem animais de estimação estão cada vez mais valorizados por frequentadores e por possíveis clientes. Ganham os animais, seus donos e a Economia!



A RJPET trabalha para, em 2021, tornar o Estado do Rio de Janeiro uma referência na instituição de políticas para animais de estimação. Nossos melhores amigos agradecem.

Publicidade

*Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento