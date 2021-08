Rafa Brites está à espera do segundo filho - Reprodução

Publicado 10/08/2021 12:01

Rio - Grávida de seu segundo filho, Rafa Brites aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para vestir um biquíni e exibir a barriguinha de gravidez. A apresentadora, que é casada com o também jornalista Felipe Andreoli, falou sobre o crescimento do bebê.

"Tem gente dando as caras por aqui", escreveu Rafa, que também é mãe de Rocco, de quatro anos.

