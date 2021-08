Anthony Júnior afirma ser filho do ator Francisco Cuoco - Reprodução

Anthony Júnior afirma ser filho do ator Francisco Cuoco

Publicado 09/08/2021 07:31 | Atualizado 09/08/2021 07:50

Rio - Um homem chamado Anthony Junior afirma ser filho do ator Francisco Cuoco. Ele deu detalhes sobre o assunto em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, e garantiu não ter dúvidas de que o ator é seu pai.

"As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. [...] Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista, estou atrás do meu pai biológico. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai", disse.

Anthony foi criado pelo padrasto, que o assumiu quando se casou com sua mãe, Neila. "Ele me chamou no escritório e falou: 'Pai é quem cria'. Eu disse: 'Pai, vai direto ao assunto'. Ele me disse: 'Você não é meu filho biológico', e me mostrou o DNA", disse Anthony, que foi informado sobre a paternidade pelo próprio padrasto, quando este se separou de sua mãe.

As tias de Anthony, então, contaram a ele sobre o encontro de sua mãe com Francisco Cuoco no Rio. "Ela falou: 'Almocei com ele, transei com ele'", disse Joice Alonso, tia de Anthony, em entrevista ao "Domingo Espetacular". Anthony também encontrou uma foto da mãe com o ator.

Neila, mãe de Anthony, é contra a investigação que ele faz sobre quem é seu verdadeiro pai. Ele acredita que ela fez um acordo com Francisco Cuoco e por isso não apoia a busca. Anthony mora em Orlando e veio ao Brasil para fazer o exame de DNA, que foi marcado pela Justiça em três laboratórios diferentes. No entanto, Francisco Cuoco não apareceu.

"Decepção porque gera um estresse, eu saí de Orlando para vir para cá, são três anos de buscas, de pesquisas. Ele não ter comparecido é mais um ponto positivo na minha busca". O advogado de Francisco Cuoco informou ao "Domingo Espetacular" em nota que o ator não pode se manifestar devido a uma cláusula de confidencialidade no processo.

A defesa de Anthony pede o pagamento de uma multa, já que ele veio ao Brasil fazer o exame. "O que eu estou buscando é a verdade, não uma coisa forçada. Mas o fato de não corresponder, não facilitar, ele já está se culpando. Quem não deve, não teme".