Sabrina Sato - Reprodução

Sabrina SatoReprodução

Publicado 10/08/2021 11:11

Rio - Sabrina Sato arrasa sempre! E até o look 'detonado' da apresentadora é de luxo. Em uma postagem no Instagram, Sabrina mostrou os bastidores da 'Ilha', reality show que apresenta na Record, e chamou atenção pela blusa destruída e cheia de furos da marca Prada.

fotogaleria

Publicidade

"Se você tivesse na @ilharecord, qual recado do Guardião vc gostaria de receber? Hoje tem um novo ciclo com #ProvaNaIlha, escolha de times e muitas risadas com o pessoal do Exílio! Às 22:45 na @recordtvoficial", escreveu a apresentadora na legenda.

Confira a postagem: