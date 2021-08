Lucas Selfie - Divulgação / Record TV

Rio - Lucas Selfie está insatisfeito com a edição do programa "Ilha Record". Ele acredita que Pyong está sendo favorecido. No episódio desta quarta, Selfie foi o mais votado pelos colegas para participar da Prova de Sobrevivência. Ele vai disputar com Pyong para ver quem vai permanecer na Vila. O perdedor da prova, vai para o Exílio.

"Eu tenho tanta coisa pra falar aqui que não dá pra resumir num story, então é o seguinte: Dependendo de como for passado algumas coisas amanhã (noite desta quinta), eu vou publicar um vídeo aqui no Instagram falando tudo que precisa ser falado e tudo que poucas pessoas devem perceber", iniciou o influenciador digital.

"Vai ter consequências? Vai ter consequências, mas eu vou falar. Vou guardar a edição e depois do programa vou falar tudo que eu estou engasgado para falar e doa a quem doer. E é isso", finalizou.