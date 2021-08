Thais Fersoza com o filho caçula, Teodoro - Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2021 12:02

Rio - Thais Fersoza deu uma escapadinha rápida, nesta terça-feira, para tomar um banho de mar com o filho caçula, Teodoro, de quatro anos de idade. No Instagram, a esposa do cantor Michel Teló compartilhou um registro fofo do momento.

"Estava aqui de boa relaxando na beira da praia e apareceu um peixinho azul. Eu amo tanto esse menininho que topo até um banho de mar rapidinho em plena terça-feira", escreveu a atriz, que ainda é mamãe de Melinda, de 5 anos, também fruto do relacionamento com Michel Teló.



No Dia dos Pais, ela deixou um recado especial para o marido. "O pai que proporciona as melhores gargalhadas, os melhores momentos! Ele é amor purinho, coração gigante, sempre pronto! Aquele parceiro mesmo! Para eles e pra mim! Banho? Ele dá! Café da manhã? Faz também! Aulinha junto? Também! Não é só brincar não... Ele joga junto real! E quer saber? Ele ama! Faz com prazer, se dedica, se entrega, quer fazer! Quer saber, entender, aprender… E é lindo ver o quanto ele se realiza também! Um paizão", escreveu ela.