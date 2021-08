Deolane Bezerra - Reprodução

Deolane BezerraReprodução

Publicado 10/08/2021 12:25 | Atualizado 10/08/2021 12:45

Rio - Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, mostrou sua tarde de compras no Instagram nesta segunda-feira. A advogada gastou uma pequena fortuna em uma loja de grife, em São Paulo, e pagou pelos itens em dinheiro. Nas imagens, Deolane aparece retirando blocos de notas de R$ 50 e de R$ 100 para pagar pelas compras. "Chega né? Não aguentei... O Bruno me convenceu.. Ai Jesus, já estou em depressão...", escreveu Deolane na legenda das imagens.

fotogaleria

Publicidade

MC Kevin tinha 23 anos quando morreu, em maio deste ano, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Recentemente, Deolane se emocionou ao falar sobre a trágica morte do funkeiro. "Eu digo e repito, e vou levar pra sempre isso comigo: o que é uma traição perto de uma morte? Queria que ele estivesse vivo. Se eu ia perdoar pra estar junto com ele ou perdoar pra seguir a minha vida, eu não sei. Mas com certeza ele teria o meu perdão porque eu tenho essa virtude, Deus me deu", disse Deolane, se referindo a traição do cantor, que estava com outra mulher quando morreu.