Que saúde! Patrícia Poeta corre com personal na Zona Sul do Rio

Rio - Patrícia Poeta não descuida mesmo da saúde. A apresentadora do "É de Casa" vira e mexe é vista correndo e praticando exercícios físicos na orla do Rio. E, na manhã desta terça-feira, não foi diferente. Patrícia aproveitou o solzinho para se exercitar ao ar livre e foi vista correndo ao lado de seu personal trainer na orla da Zona Sul do Rio. A apresentadora mostrou sua boa forma no local com um modelito roxo e verde.

