Luciano Huck e os filhos Joaquim, Benício e Eva - Reprodução

Luciano Huck e os filhos Joaquim, Benício e EvaReprodução

Publicado 09/08/2021 10:27

Rio - O que dar de presente para um pai milionário? Bom, os filhos de Luciano Huck escolheram uma forma inusitada de presentear o apresentador neste Dia dos Pais. Coordenada por Angélica, surpresa envolveu Joaquim, Benício e Eva.

fotogaleria

Publicidade

Enquanto autografava seu novo livro, Luciano foi surpreendido com uma caixa de presente e, dentro dela, mais um exemplar de seu novo livro. A brincadeira, no entanto, era que o apresentador visse as dedicatórias feitas pelos filhos e por Angélica. O presente, portanto, foram as homenagens escritas por cada um.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Angélica filmou toda a surpresa. "Quando sua família te prepara uma surpresa de 'Dia dos Pais'. Adorei. Amo vocês", escreveu Luciano. Confira: