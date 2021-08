Dia dos Pais: veja dicas de restaurantes em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 06/08/2021 16:24

Duque de Caxias - O domingo vai ser especial para todos os papais. Quem quiser levar o homenageado para almoçar, pode aproveitar promoções especiais em estabelecimentos de Duque de Caxias. Veja as dicas:

- Cevina Steak Bar

A partir do meio-dia, o Cevina, no Jardim 25 de Agosto, vai abrir para o almoço. E quem vai ajudar na cozinha é Guilherme Kunze, filho de André Kunze, proprietário do estabelecimento. O almoço para duas pessoas vai custar a partir de R$ 70. O restaurante fica na Rua Passos da Pátria, 276. Mais informações em: (21)3842-2525.

- Quintal do Kleison

O restaurante Quintal do Kleison, no Corte Oito, trouxe o gostinho do Nordeste para Duque de Caxias e fez da Baixada Fluminense seu novo lar. Com pouco mais de três anos de funcionamento, o restaurante continua sendo o queridinho da cidade. Neste Dia dos Pais, haverá promoção do tradicional arroz de queijo coalho, com carne seca crocante e contra-filé na brasa. O prato para uma pessoa é no valor de R$ 45. Além das caipirinhas, com os sabores variados como: pitaya, limão com rapadura, caju, entre outros, vai de R$ 17 a R$ 21.O Quintal fica naAvenida Leonel de Moura Brizola – Corte Oito.

- Kitchef

Quem não quiser sair de casa, mas quiser organizar um churrascão,pode pedir o delivery do Kitchef.O Kitchef dispõe de carnes nacionais e importadas e pode ser adquirido a partir de R$ 99,90 (para seis pessoas). A entrega é feita em toda a Região Metropolitana do Rio, de segunda a segunda. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 99905-0938 ou pelas redes sociais (@kitchefbxd).

- Duquesa Confeiteira

Um dos mais prestigiados estabelecimentos da cidade vai oferecer o café colonial a partir de R$ 59,90.As encomendas podem ser feitas para retirada na loja pelo telefone: (21) 3777-7000. A Duquesa ainda está disponível em plataformas comoUber Eats ou Ifood durante todo fim de semana. A confeitaria fica Rua Sebastião de Carvalho, 65, Jardim 25 de Agosto.



Dia dos Pais: veja dicas de restaurantes em Caxias Divulgação