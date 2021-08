Rio, 23/06/2019 - Maratona do Rio. Na foto O Corredor segundo colocado, Antonio Wilson. Foto: Ricardo Cassiano/Agência O Dia - Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Rio, 23/06/2019 - Maratona do Rio. Na foto O Corredor segundo colocado, Antonio Wilson. Foto: Ricardo Cassiano/Agência O DiaRicardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 06/08/2021 15:26

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber, no próximo mês, a etapa do Circuito Rio de corrida e caminhada de 5km, com largada no Parque Equitativa, no terceiro distrito. Os primeiros colocados em cada categoria receberão troféus e todos que concluírem o percurso ganharão medalhas.

As inscrições terminam no dia 14/09 e a idade mínima dos participantes é de 15 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A largada será às 8h30, na praça do Parque Equitativa. O evento contará com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que mobilizará equipes de saúde, defesa civil e da guarda municipal.

Publicidade

Para realização do evento todos os protocolos de prevenção a Covid-19 serão cumpridos, como aferição de temperatura, a disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscara e largada em ondas, a cada 10 minutos, com o máximo de 50 atletas. Mais informações sobre o evento e inscrições estão à disposição dos interessados no endereço https://www.ticketagora.com.br/e/CIRCUITO+RJ+-+ETAPA+CAXIAS-32177 .

Os kits serão retirados nos seguintes locais:

Publicidade

Dia 17/09, das 10h às 18h

Vila Olímpica de Duque de Caxias

Rua Garibaldi, s/nº - 25 de Agosto

Dia 18/09, das 10h às 15h

Polo Aqui tem Esporte - Casarão

Rua Vulcano, nº 730 - Parque Equitativa / Santa Cruz da Serra