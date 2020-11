Confira as propostas dos quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura do Rio Arte O DIA

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 13/11/2020 04:20

Na reta final do primeiro turno das eleições, O DIA ouviu os quatro primeiros colocados na disputa pela Prefeitura do Rio, segundo as pesquisas, para saber quais são suas propostas para o funcionalismo carioca. De hoje até domingo, os 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do município poderão tirar suas dúvidas sobre temas de seus interesses.

Nesta edição, os tópicos abordados são o calendário de pagamentos dos salários e o reajuste anual – previsto em lei, e que está congelado desde 2019.



A partir de 2018, as categorias passaram a receber os vencimentos no 5º dia útil. Antes, o crédito caía na conta até o 2º dia útil. A mudança foi justificada por questões de caixa. E a retomada do cronograma antigo tem sido um pedido frequente das categorias. Além disso, a antecipação do 13º salário é outra reivindicação.

Confira agora o que dizem os candidatos e candidatas sobre esses assuntos.

Eduardo Paes

Ex-prefeito do Rio por dois mandatos e 1º colocado nas pesquisas de intenção de voto, Eduardo Paes (DEM) prometeu: "Retomaremos o calendário com pagamento dos salários sempre no 2º dia útil do mês".

Em relação à gratificação natalina, ele se comprometeu a antecipar o crédito. "Vamos garantir o adiantamento do 13º salário do servidor em todo mês de julho", afirmou.

Paes também disse que concederá reajuste todo ano: "Vamos conceder o reajuste anual dos salários dos servidores públicos, de acordo com a inflação, mesmo que seja necessária uma ação na justiça contra a Lei Complementar 173/2020 (que veta reajustes nos estados e municípios até o fim de 2021 como contrapartida da União ao socorro de R$ 60 bilhões aos entes)".

Marcelo Crivella

Atual chefe do Executivo municipal, Marcelo Crivella (Rep), em 2º lugar, informou que espera mudar a data de pagamentos, mas condicionou isso à melhora das finanças públicas. "Vamos fazer todos os esforços esse ano para que, com a retomada da economia, possamos voltar a fazer o depósito no 2° dia útil".

Sobre o 13º salário, a resposta seguiu o mesmo entendimento: "Uma vez retomada a economia, através das medidas que queremos implementar, a arrecadação aumentará e isso nos possibilitará fazer o pagamento da primeira parcela do 13º salário no meio do ano. Lembrando que, por conta da pandemia, este ano perdemos R$ 2 bilhões de arrecadação".

Ao responder sobre o reajuste, ele apontou a proibição da Lei 173/2020. "A Lei Complementar 173/2020, que permitiu o socorro de R$ 60 bilhões da União aos estados e municípios, proibiu o reajuste de salários dos servidores públicos até o ano de 2021. Nossa ideia é, sem promover um aumento de despesas, ir paulatinamente ajustando algumas distorções, no sentido de corrigir algumas injustiças no funcionalismo público", declarou.

Martha Rocha

Candidata pelo PDT - e em 3º nas intenções -, Martha Rocha falou que o pagamento dos servidores (incluindo o do 13º) é prioridade, e que pretende retomar o calendário do 2º dia útil. Mas, para isso, antes vai "organizar a casa".

"Vamos trabalhar para retomar o calendário antigo. Para tanto, assim que assumirmos, daremos início ao nosso Plano Emergencial de Recuperação das Finanças Municipais. Vamos organizar a casa para que tenhamos condições de tratar o servidor com o respeito que ele merece", propôs.

Ela também disse que, para garantir o 13º em dia, vai cortar despesas, como com terceirizados e cobrar débitos de grandes devedores do Município do Rio.

"Vamos reduzir gastos com terceirizações, cobrar dos grandes devedores, combater os supersalários e evitar desperdícios para regularizar o fluxo de caixa do governo. O pagamento em dia dos salários e 13º dos servidores é prioridade absoluta. Nenhum governo tem o direito de comprometer a segurança da remuneração de seu corpo de servidores", declarou a candidata.



Martha completou dizendo que "reajuste é um direito inalienável", e prometeu as reposições anuais. "Vamos conceder reajuste geral todo ano", garantiu.

Benedita da Silva

Benedita da Silva (PT), na 4ª posição, prometeu diálogo com as categorias e anunciou seus planos para os depósitos de salários. "Vamos pagar no 2º dia útil, como antes. Se houver condições, isso será feito já no dia 2 de fevereiro, uma terça-feira. A única coisa que pode atrapalhar nosso plano é uma eventual surpresa desagradável que o atual prefeito possa deixar no caixa da prefeitura", disse ele, que criticou a "falta de transparência" da atual gestão.

A prefeitável disse ainda que vai antecipar a 1ª parte do abono para o meio do ano. "Sim, com certeza", respondeu ela, que acrescentou:

"Não se pode ir tirando conquistas dos servidores em vez de ampliá-las, pois é do atendimento dos servidores que a população depende para ter mais qualidade de vida. É um princípio do meu partido, e é um compromisso primordial da minha candidatura estabelecer um diálogo permanente e de alto nível com as entidades dos servidores para discutir salários, planos de carreira e assuntos de cada categoria. A antecipação da primeira parcela do 13º é um dos principais assuntos".

Sobre a concessão de reajuste anual, ela declarou que "todos os esforços serão neste sentido", e disse que a intenção é fazer isso quando houver autorização legal.

"A valorização do servidor, como é de conhecimento da população, é da minha história e é um princípio do PT. O atual prefeito desvalorizou o quanto pôde o servidor, mas vamos repor as perdas assim que a legislação permitir", afirmou.