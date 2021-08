Colégio Estadual José de Souza Herdy - Divulgação

Colégio Estadual José de Souza HerdyDivulgação

Publicado 06/08/2021 13:43

Duque de Caxias - O governo do estado determinou, nesta sexta-feira, 6, a suspensão das aulas presenciais nas escolas da rede estadual da capital e de mais 35 municípios, entre eles, Duque de Caxias, na próxima semana (de 9 a 13 deste mês), em razão do aumento do número de casos de Covid-19. Essas escolas terão ensino exclusivamente remoto e só funcionarão para atividades administrativas, como a retirada de material pedagógico e do kit alimentação, além de entrega de documentos e matrícula de alunos.

A cidade da Baixada Fluminense segue na bandeira vermelha com 23.536 casos confirmados da doença, desde o início da pandemia. O número de óbitos em Duque de Caxias é de 1.559, segundo dados estaduais.