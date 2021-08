Trio é morto após tiroteio com PMs em Caxias - Reprodução

Publicado 05/08/2021 11:24

Duque de Caxias - Três suspeitos morreram após uma troca de tiros com policiais militares do 15º BPM, no bairro da Figueira, em Duque de Caxias. Durante a ação, armas e drogas foram apreendidas. Segundo informações, o confronto aconteceu na Rua Carmem Miranda, onde os elementos foram baleados, sendo socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Mesmo após o socorro, os três não resistiram aos ferimentos. A identidade deles não foi revelada.



Duas pistolas, um revólver, um rádio transmissor e material entorpecente foram apreendidos na ação. Os agentes encaminharam a ocorrência para registro na Delegacia de Polícia.