O Mal de Hansen tem cura e o tratamento é gratuito e disponível no SUS à base de antibióticosDivulgação

Publicado 05/08/2021 10:22

Duque de Caxias - Neste dia 05 de agosto é comemorado o Dia Estadual de Combate a Hanseníase. Para marcar a data, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove até o dia 31, ações voltadas para conscientização, prevenção e luta contra a doença no município. A programação, desenvolvida pelo Departamento Municipal de Vigilância em Saúde e Coordenação do Programa de Hanseníase, acontece nas unidades de saúde e inclui o exame de pele (avaliação de manchas e lesões) para rastreamento, além de palestras e distribuição de material informativo.



Sintomas



O Brasil ocupa a segunda posição do mundo, entre os países que registram casos novos. Em razão da elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país. Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são:

• lesão(ões) (manchas) e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica (ao calor e frio) e/ou dolorosa (à dor) e/ou tátil (ao tato);

• comprometimento do(s) nervo(s) periférico(s), geralmente espessamento (engrossamento), associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;

• Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

• Áreas do corpo com sensação de formigamento e/ou fisgadas;

• Diminuição e/ou ausência da força muscular na face, mãos e pés;

• Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.



Onde Tratar a Hanseníase



O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), Posto Antônio Granja, Policlínica e nas Equipes de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura em média de seis meses a um ano e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida. Familiares, colegas de trabalho e amigos, além de apoiarem o tratamento, devem comparecer nos postos de saúde para serem examinados e vacinados. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, ou seja, não necessita de internação.

Confira a lista das unidades de saúde, dias e horários das ações da campanha:

* 06/08 – UPH Pilar, das 9h às 12h e 13h às 16h

(Rua Carlos Alvear, s/n, Pilar)

* 10/08 – UPH Saracuruna, das 9h às 12h

(Av. Presidente Roosevelt, s/n – Parque Uruguaiana)

* 10/08 – ESF Jardim Gramacho, das 9h às 12h

(Av. Monte Castelo, 996, Jardim Gramacho)

* 11/08 – Policlínica Duque de Caxias, das 9h às 12h

(Av. Dr. Manoel Lucas, s/n – Parque Senhor do Bonfim)

* 16/08 – UPH Imbariê, das 8h às 12h

(Rua Santa Catarina – Imbariê)

* 16/08 – UPH Parque Equitativa, das 9h às 12h

(Av. Automóvel Clube – Parque Equitativa)

* 27/08 - UPH Xerém, das 9h às 12h

(Rua Nóbrega Ribeiro, s/n – Xerém)

* 27/08 – UPH Campos Elíseos, das 9h às 12h

(Av. Actura, 333 – Campos Elíseos)