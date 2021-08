Sessões presenciais da Câmara Municipal voltam a ser presenciais - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Sessões presenciais da Câmara Municipal voltam a ser presenciaisART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 04/08/2021 15:53

Duque de Caxias - Após período de recesso, a Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou nesta terça-feira, 3, a última sessão ordinária remota. Por causa do avanço da vacinação, e em conformidade com o projeto de resolução nº 020/2021, os 23 vereadores virtualmente conectados aprovaram por unanimidade o retorno das atividades presenciais no plenário Vilson Campos Macedo.



A decisão foi comemorada por muitos parlamentares. O presidente da Casa Legislativa, Celso do Alba (MDB), que também ficou muito contente com o veredito, fez questão de enfatizar que o plenário estará aberto à população, mas com algumas restrições e o cumprimento das medidas preventivas contra a proliferação do coronavírus, como o uso obrigatório de máscara e higienização frequente das mãos com álcool em gel.



Doação de alimentos



Durante a sessão plenária, com a intenção de estimular a doação voluntária de alimentos não perecíveis nos postos de imunização contra a Covid-19, o vereador Alex Freitas (SD) indicou a criação do Programa Municipal de Vacinação e Alimentação como medida essencial para combater o agravamento do quadro de insegurança alimentar na cidade.