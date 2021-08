Duque de Caxias lança o primeiro curso gratuito de enfermagem da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 04/08/2021 15:05

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Fundec, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, lançou o primeiro curso técnico em enfermagem gratuito da Baixada Fluminense. Com mais de 20 mil inscritos, incluindo interessados de outros estados, um recorde desde a inauguração da Fundação em 2005, foram preenchidas as 400 vagas disponíveis.

A cerimônia realizada na sede administrativa da Fundação contou com a participação dos vereadores, além de diversas autoridades, como o prefeito Washington Reis, os deputados federal e estadual, Gutemberg Reis e Rosenverg Reis, e o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.



Eduardo Moreira disse que o lançamento do curso significa dar oportunidade para que as pessoas realizem o sonho de trabalhar na área da saúde de forma gratuita e com qualidade, porque, segundo ele, "grande parte da população não tem condições de arcar com o alto custo de um curso, então é nosso papel, como gestor público da área de educação, funcionar como ponte para a conquista desses alunos", disse o secretário.

De acordo com Alexandre Valle, secretário de estado de educação, um mercado de trabalho cada vez mais competitivo requer profissionais altamente capacitados, e a Fundec já possui experiência na área de formação, assim como é referência não só na Baixada Fluminense, como no Rio de Janeiro, e pretendemos levar esse modelo para todo o estado", concluiu Alexandre.



"A cidade possui aparelhos públicos de saúde de qualidade, como o Hospital do Olho, o Moacyr do Carmo, a maternidade, em Santa Cruz, ou seja, são campos de atuação que esses futuros técnicos em enfermagem irão ocupar", completou o prefeito.