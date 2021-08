Armas são apreendidas em terreno de Duque de Caxias | Duque de Caxias | O Dia

Armas são apreendidas em Duque de Caxias - Reprodução

Armas são apreendidas em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 04/08/2021 14:06

Duque de Caxias - Policiais militares de Duque de Caxias apreenderam armas escondidas em um terreno, na Vila Maria Helena, no fim da noite desta terça-feira, 3. De acordo com informações, os agentes faziam uma ação para reduzir os indicadores de criminalidade no município, principalmente, os roubos de cargas. Eles então receberam uma denúncia anônima e foram até a Rua Eustáquio de Azevedo checar se homens armados estariam escondendo material ilícito em um terreno.

Ainda segundo a denúncia, os suspeitos estariam usando roupas de entregadores de gás. Chegando no local, a equipe apreendeu: uma espingarda cal 12, uma pistola 380 e um revólver calibre 38, todas sem munição. As armas seriam de propriedade da empresa ''CTS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA'' e teriam sido roubadas na tarde desta terça, na Avenida Aníbal Benévolo, no bairro Figueira.

Publicidade

No local, nenhum elemento foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia da região.