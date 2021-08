DHBF descobriu que Ivanildo Joaquim dos Santos tentou assaltar dois PMs e acabou matando uma das vítimas - Divulgação

DHBF descobriu que Ivanildo Joaquim dos Santos tentou assaltar dois PMs e acabou matando uma das vítimas Divulgação

Publicado 04/08/2021 12:51 | Atualizado 04/08/2021 13:00

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificaram o suspeito de matar o soldado da PM Leonardo Bastos da Silva, de 33 anos, durante uma tentativa de assalto, em Duque de Caxias. Investigações apontaram que Ivanildo Joaquim dos Santos, 39, era o homem que, de moto, abordou o policial militar, na Rodovia Washington Luís, no dia 7 de agosto de 2020.Os agentes da especializada tentaram capturá-lo na manhã desta quarta-feira, durante uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na favela do Dique, em Duque de Caxias , para tentar cumprir o mandado de prisão preventiva, mas Ivanildo não foi encontrado.O soldado, que era lotado no 27º BPM (Santa Cruz), estava de folga junto com um colega de farda. Imagens de câmeras de monitoramento, que O DIA teve acesso com exclusividade, flagraram o momento em que o suspeito passa pela via, observa o carro onde os PMs estavam, e, logo depois, retorna na contramão.

Câmeras de segurança flagraram Ivanildo dos Santos passando de moto, no início do vídeo, e, em seguida, retornando para abordar o carro onde os PMs estavam.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/yiRQS1L4Lq — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2021

A DHBF apurou que Santos parou a moto ao lado do carona e sacou a arma para anunciar o roubo. Entretanto, Leonardo reagiu e houve uma troca de tiros. O militar chegou a ser socorrido para o Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos causados por 11 perfurações.Para o delegado Uriel Alcântara, responsável pelas investigações, mesmo o PM tendo sido atingido por um número alto de disparos, a hipótese de execução foi descartada."As investigações apontaram que o crime se trata de um latrocínio. O autor chegou para roubar, mas não teve tempo de anunciar o crime. Ele percebeu que a vítima estava armada e começou a troca de tiros. Não foi constatado nenhum vínculo entre o autor e as duas vítimas que pudesse indicar uma execução, ele agiu sozinho e as câmeras flagraram ele passando e voltando depois. Foi a conclusão do inquérito e o Ivanildo foi denunciado pelo Ministério Público no mesmo sentido, nos dois crimes contra as duas vítimas, um consumado e outro tentado”, explicou.Na troca de tiros, o suspeito também foi baleado, mas fugiu, dando entrada na UPA de Jardim Íris, em São João de Meriti, e depois foi transferido para o Hospital de Saracuruna. Na época, policiais civis compareceram na unidade para ouvi-lo e, posteriormente, foi verificado que ele foi o autor do crime.Cerca de um mês depois, Santos chegou a ser capturado, em cumprimento de mandado de prisão temporária, pela PRF, na Rodovia Presidente Dutra. Entretanto, ele conseguiu a liberdade 30 dias depois, ao término do prazo legal da medida cautelar.Após a decisão de recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário, foi decretada a prisão preventiva de Ivanildo, mas ele havia fugido para o nordeste.Através de trabalhado de monitoramento de inteligência, a DHBF constatou que o suspeito retornou ao Estado do Rio e estaria se escondendo na favela do Dique.Contra Santos há um mandado de prisão preventiva em aberto, pelos crimes de latrocínio consumado e tentado contras ambas as vítimas policiais militares. Ele, que está foragido, ainda possui duas anotações criminais por roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.