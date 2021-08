Perícia da Polícia Civil do Rio se reuniu com departamento do Ceará - Divulgação

Publicado 04/08/2021 12:50 | Atualizado 04/08/2021 12:51

A assessoria técnica especial para os Assuntos de Perícia da Secretaria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (Sepol), esteve na Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Ceará (Supesp/CE), nesta terça-feira (3), para orientar o secretário de Estado de Polícia Civil nos assuntos de natureza especial e estratégica, que demandem a participação e coordenação direta da Polícia Técnico-Científica.



Além disso, a visita da assessora Denise Rivera teve o objetivo de acompanhar a tramitação dos Projetos Legislativos de interesse da instituição no âmbito pericial, bem como atuar em outras atribuições e atividades em que, face às peculiaridades da demanda ou relevância institucional, seja necessária sua atuação, por designação do secretário.



O superintendente da Supesp, Helano Matos, falou sobre os desafios da recém-criada superintendência e os primeiros resultados a partir do suporte de informações, estatísticas e sistemas de dados fornecidos à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O tema abordado foi Segurança Pública Baseada em Evidências e a Redução de Crimes no Estado do Ceará.



Trabalho integrado

Durante o encontro, foram debatidas as experiências e desafios de cada estado neste setor e a secretária destacou o trabalho de qualidade feito no Ceará a partir de investimentos na estrutura dos agentes de segurança e o no uso de tecnologias e inovação no combate à criminalidade.



“É esse tipo de trabalho que a gente precisa para que a população sinta-se mais segura e que haja a redução na criminalidade. A experiência deve ser compartilhada e aproveitada pelos demais estados, porque ninguém inventa a roda. Temos que aproveitar o que já existe e o que é bom tem que ser copiado”, comentou Denise Rivera.



Para ele, essa integração com outras experiências na área da segurança pública é muito importante para balizar e criar parâmetros do que vendo sendo feito no Ceará.



“Hoje, não ficamos devendo nada para o que já é feito em outros países em termos de uso de tecnologia na segurança pública, e estamos evoluindo cada vez mais e temos grandes resultados na redução de índices de criminalidade como uma queda de 28,8% no Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em todo o Ceará”, explicou Helano.



Na ocasião, os diretores da Diesp (Diretoria de Estratégia e Segurança Pública), Dipas (Diretoria de Pesquisa e Avaliação de Políticas de Segurança Pública e o gerente da Geesp (Gerência de Estatística e Geoprocessamento) Anderson Barboza, Manuela Cândido e Franklin Torres, respectivamente, apresentaram os sistemas, programas e ações desenvolvidas na Supesp, responsáveis por definir as estratégias de segurança pública da SSPDS.