David Souza Rodrigues, de 13 anos, foi morto com mais de 10 tiros em São Francisco de Itabapoana, no interior do estado - Redes Sociais

Publicado 04/08/2021 11:57 | Atualizado 04/08/2021 12:10

Rio - Agentes da 147ª DP (São Francisco de Itabapoana), com o apoio da Polícia Militar, realizaram na manhã desta quarta-feira (4) uma operação para prender os autores da morte de David Souza Rodrigues, de 13 anos. Investigações apontam que o menino foi morto por engano na cidade do interior do Rio.

A operação batizada como 'Davi', cumpriu três mandados de prisão na regiões conhecidas como Praça João Pessoa, Lagoa Feia e Alegria dos Anjos. A polícia também apreendeu duas pistolas e um revólver.

O menino Davi foi morto na noite do último dia 25 de julho. Ele passava pela comunidade Lagoa Feia quando criminosos atiraram contra ele. Segundo a Polícia Civil, cerca de 14 tiros atingiram o adolescente. As investigações apontam que o alvo dos bandidos era Matheus Lima Azevedo. Ele é apontado como desafeto do mandante do crime por conta de uma troca de facção.

Um dos presos desta quarta-feira é Jonas Crisóstomo da Hora, vulgo Jacks. Ele, segundo a polícia, foi quem comandou o ataque a tiros. Contra Jonas, havia um mandado de prisão preventiva.