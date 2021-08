Homem é preso vendendo celular no Centro de Caxias - Reprodução

Publicado 06/08/2021 11:32

Duque de Caxias - Um homem foi preso, nesta quinta-feira, 5, acusado de roubar celulares de pedestres, no Centro de Duque de Caxias. De acordo com a polícia, o preso foi capturado com um revólver cal 38mm e nove celulares roubados.

Os agentes realizavam buscas pelo Centro, após receber informações de que o acusado, oriundo do Parque das Missões, estaria efetuando diversos roubos a pedestres na região. Diante disso, os policiais passaram a realizar o monitoramento do local, conseguindo prender o suspeito em flagrante.



O suspeito ficou detido na 60ªDP (Campos Elíseos), onde a ocorrência foi registrada.