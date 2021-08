Ex-feirantes abrem loja de suplementos e fazem sucesso em Caxias - Arquivo pessoal

Ex-feirantes abrem loja de suplementos e fazem sucesso em CaxiasArquivo pessoal

Publicado 05/08/2021 14:21

Duque de Caxias - De uma barraquinha na feira para uma loja completa de suplementos. A história de superação dos empreendedores Arion Carvalho e Alex Calixto faz parte da trajetória de cinco anos da Target. A marca virou referência na cidade da Baixada Fluminense para quem procura produtos de suplementação alimentar.

Ex-feirantes abrem loja de suplementos e fazem sucesso em Caxias Arquivo pessoal

“Nós começamos a vender em uma barraca na feira. Quando surgiu a oportunidade de alugarmos uma loja, e o negócio na feira estava fluindo bem, resolvemos empreender. Já são cinco anos no nosso endereço. Era um sonho nosso”, conta Arion.A Target fica na Rua Maurício de Abreu, 150, na Vila Oito de Maio. Juntamente com os clientes que visitam frequentemente a loja, é nas(@targetoficialrj) que o negócio vem ganhando ainda mais projeção. Misturando irreverência com informação, Alex Calixto posta vídeos dele dançando e vendendo os produtos.“Sem sombra de dúvidas, o nosso diferencial é o atendimento personalizado. O atendimento é o maior elogio que recebemos”, afirma.