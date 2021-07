Erasmo e o filho Gustavo - Arquivo Pessoal

Erasmo e o filho GustavoArquivo Pessoal

Publicado 30/07/2021 07:00 | Atualizado 30/07/2021 07:25

Herói, amigo, companheiro, exemplo, protetor, guardião, porto seguro... Os perfis podem até variar de família para família, mas em qualquer lugar do mundo o sentimento que une pais e filhos verdadeiramente é um só: amor. O Boticário, que acaba de lançar o Zaad Santal especialmente para presentear na data, reuniu alguns desses exemplos inspiradores.



"Pai solo", como ele mesmo se define no Instagram, o professor e psicopedagogo Erasmo Coelho, de 39 anos, viu sua vida mudar após achegada de Gustavo, de 12 anos, há um ano e três meses. Após um período de adaptação com muitos desafios, pai e filho hoje esbanjam felicidade e cumplicidade nas redes sociais. Gustavo que, ao ser adotado em Embu das Artes, na grande São Paulo, apresentava dificuldades para ler e escrever, hoje encanta internautas ao aparecer em vídeos com o pai, muitos deles falando sobre adoção.



Alexandre e a filha Karine (foto tirada antes da pandemia) Arquivo Pessoal

Sem deixar a seriedade que o assunto exige de lado, ambos conseguem tratar do tema com bom humor e muita naturalidade, ajudando a quebrar clichês e tirar dúvidas de seguidores. "Comecei postando um pouco da minha experiência e isso chamou a atenção de alguns conhecidos. Como estou acostumado a trabalhar com didática na minha profissão, tenho facilidade para explicar as coisas, então acho que as pessoas gostaram. O objetivo é um só: fazer com que olhem a adoção como uma coisa natural, como uma espécie de gravidez do coração. Se alguém tem alguma dúvida, eu também ajudo a esclarecer. Hoje, o Gu adora fazer os vídeos comigo. Ele brinca dizendo que quer ficar famoso", conta o pai.Andar de bicicleta, tomar banho de rio, jogar videogame, ver séries e brincar com os 12 pinschers da casa estão entre os programas preferidos da família. Realizado, Erasmo, que mora na cidade de Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, não esconde sua alegria às vésperas de curtir o segundo Dia dos Pais com o filhão. "Ele é a melhor coisa da minha vida. Por ele enfrento o mundo. Eu sempre quis ter essa experiência. Além de disposição e muita vontade, é preciso ler, estudar e se preparar bastante em todos os sentidos, financeiramente, psicologicamente... Mas, hoje,eu digo com tranquilidade, nós, pais, é que somos adotados. Eles escolhem a gente", afirma Erasmo.A música é uma das grandes paixões do técnico em telecomunicações Alexandre Donato, de 52 anos, e de sua filha Karine, 15. Fãs de videokê, eles aproveitam os momentos de lazer para cantar e até fazer coreografias. Alexandre, que toca violão e já teve uma banda de pop rock, diz que de vez em quando se aventura a acompanhar a filha nos passos de K-pop. "A grande diversão dela é o k-pop. Ela adora ficar vendo vídeos no YouTube e no Tiktok. Agora, ela está aprendendo a tocar violão. Eu até fiz uma música pra ela. Somos muito amigos e nos amamos muito", detalha o pai.Após se separar da ex-mulher, há oito anos, Alexandre, que mora na Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, passou a criar a filha, que continuou vendo a mãe nos fins de semana. Natal e Ano Novo passaram a ser divididos, assim como na maioria da famílias de pais divorciados. "Eu lavava, passava, fazia comida, levava na escola... Como eu sempre gostei de fazer isso em casa, não tive dificuldade. Na escola, eu frequentava todas as reuniões de pais. Acho que só perdi três", orgulha-se.Há três anos, Alexandre passou a namorar a Thaís, mãe da Alice, de 11anos, e Karine aceitou muito bem o relacionamento. "Minha filha é tudo para mim. Fazemos tudo juntos e assim será sempre, tantos nos momentos alegres quanto nos tristes. Ela é muito parceira, por isso digo que ser pai é a maior alegria da minha vida", exalta. E quando chegar a vez da filhona namorar, será que o paizão vai aceitar numa boa? "Só quando acontecer é que vou saber", despista. "Vou aceitar, sim. Isso faz parte da vida, não é? É o caminho natural", reflete.A vida do professor de História André Luiz Batalha, de 63 anos, e do marido, o publicitário João Marcelo Novelino, 36, também mudou radicalmente após a chegada do pequeno João Walter, hoje com 5 anos. "Eu sempre quis adotar uma criança e ser pai. Quando fomos visitar a instituição onde o Walter estava, em Juiz de Fora, Minas Gerais, eu disse ao João que só iríamos dar continuidade ao processo se a criança 'escolhesse a gente', se ela manifestasse vontade de algum jeito. Então nós chegamos e ficamos observando o Walter tomar café. Ele só tinha 2 anos e pouco na época. De repente, ele terminou, pegou na nossa mão e nos levou para conhecer o quarto dele. Nesse momento, ficamos sem palavras e percebemos que algo especial estava acontecendo, que estava havendo uma troca de forma espontânea", lembra André.Moradores do bairro do Flamengo, na Zona Sul, os pais destacam a personalidade encantadora do garoto, que está sempre sorrindo e adora fazer novos amigos. "Ele é a nossa paixão. É uma criança muito amorosa e acolhedora. Também adora abraçar e dar beijo! Tem uma autoestima muito elevada. Todos ficam encantados com ele. E, hoje, eu posso dizer que ele é a coisa mais importante da minha vida. Ele nos ensina muito a cada dia que passa", revela André, que tatuou as iniciais do nome do filho no braço.