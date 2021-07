Bruno Salomão e Deborah Albuquerque - Reprodução

Bruno Salomão e Deborah AlbuquerqueReprodução

Publicado 29/07/2021 18:45 | Atualizado 29/07/2021 18:46

Deborah Albuquerque explicou o porquê de tantos conflitos com Márcia Fellipe dentro do Power Couple. Quando a influenciadora saiu, ela descobriu que a cantora esfregou roupas de cama nas partes íntimas e até em fezes de passarinho.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela explicou o porquê de serem inimigas. "A Márcia Fellipe foi a personalidade mais forte da casa, de inimizade. Não passou na edição, mas ela não colocou só a banana embaixo do travesseiro no quarto power, ela deixou o quarto imundo, inclusive com pelos pubianos na banheira", contou.



"Como um casal passa o quarto para o outro, higienizando, quando foi a vez da Márcia e do Rod passarem para o casal Fênix, ela pegou a roupa de cama e esfregou na bunda, ela passou a roupa em cocô de passarinho. Por isso que a gente tirou tudo e dormiu sem roupa de cama, porque a produção não repôs", disse.



Publicidade

Nos stories do Instagram, Deborah contou que o que ela disse era verdade e que inclusive JP se incomodou. "Ele ficou indignado e reclamou com o Rod sobre a porquice, a imundice que estava o quarto", disse.



Deborah, apesar das polêmicas, disse que não se arrepende de participar do programa e disse que o casal Mari e Matheus copiaram eles. "Mari tentou ficar ruiva, Matheus mudou o cabelo para ficar igual ao Bruno", disse.