Bombeiros trabalham para conter o incêndioTwitter / divulgação

Publicado 29/07/2021 19:46 | Atualizado 29/07/2021 19:55

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Cinemateca de São Paulo, no fim da tarde desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros está no local atuando para controlar o fogo. Nas redes sociais, artistas lamentaram a perda do acervo cultural brasileiro guardado no imóvel.

"É muito revoltante perder parte do acervo da cinemateca, é inaceitável e triste", escreveu Leandra Leal, no Twitter.

Na mesma rede social, Felipe Neto publicou: "O incêndio da Cinemateca não é tragédia, não é acidente. É um incêndio causado pela inoperância e vagabundagem do governo federal, através do ministério do turismo.Em 12 de abril, os trabalhadores da Cinemateca AVISARAM que pegaria fogo. ELES AVISARAM COM TODAS AS LETRAS!!!".

"Uma hora são os dados do CNPq - Ciência ( pesquisa ). Outro dia - Incêndio na Cinemateca Brasileira ( Cultura ). Alguém duvida que isso tudo seja um projeto de destruição?", questionou Tico Santa Cruz.

"Uma tragédia anunciada! Tristeza! O galpão da Cinemateca da Vila Leopoldina está em chamas. É criminoso o descaso do governo com a cultura e a memória do nosso povo. Os @trabalhadorescb

tem alertado que é preciso cuidar desse patrimônio. Precisamos tirar o genocida do poder!", publicou Leci Brandão.

