Brincando com Fogo - Reprodução

Brincando com FogoReprodução

Publicado 29/07/2021 17:43 | Atualizado 29/07/2021 17:44

No "Brincando com Fogo Brasil", da Netflix, o casal Brenda e Matheus levou a punição máxima após fazer sexo e o grupo perdeu R$ 200 mil. O reality show, que foi sucesso nos Estados Unidos, ganhou uma versão brasileira. Narrado pela comediante Bruna Louise, o programa junta dez solteiros viciados em pegação e os colocam de surpresa num retiro de autoconhecimento.

fotogaleria



Após serem avisados das regras e do propósito do programa, a casa ganhou uma fiscal de pegação, Lana, uma inteligência artificial que fica de olho em tudo o que rola, e, é claro, aplica punição caso os participantes quebrem regras. Após serem avisados das regras e do propósito do programa, a casa ganhou uma fiscal de pegação, Lana, uma inteligência artificial que fica de olho em tudo o que rola, e, é claro, aplica punição caso os participantes quebrem regras.

Publicidade

A regra principal do programa é a proibição de qualquer contato sexual, seja beijo, carícias ou sexo. E caso as regras sejam quebradas a punição é no bolso. O grupo inicia o programa com R$ 500 mil de prêmio e a cada infração é descontado uma certa quantia desse valor.



O casal Brenda e Matheus chocou os telespectadores e os colegas de elenco. O motivo? Os dois foram punidos com o valor máximo de 200 mil reais, isso, após fazer sexo cinco vezes.



Publicidade

O encontro foi esquematizado por Lana, que liberou a suíte master para o casal, porém com a condição de não quebrarem as regras. No episódio percebe-se que o casal começa quebrando as regras ao se beijarem no quarto e estendem as carícias até o ato final, continuando na manhã seguinte.



“Eu estava muito necessitado. Se o homem não fizer nada, até mesmo ejacular, ele fica doente. Eu já estava entrando num estágio de doença”, Matheus se justifica.



Publicidade

Na manhã seguinte, ao se juntarem com a turma e a Lana, o casal é exposto e punido. O valor de 200 mil reais é descontado do prêmio do grupo, restando apenas 188 mil reais, gerando muita revolta entre os participantes.



“Matheus e Brenda, vi em vocês o despertar de um verdadeiro romance. Mas o que fizeram na suíte é um filme para maiores de 18. Vocês atingiram o limite máximo de uma multa”, disse Lana.