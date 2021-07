Gabriel Ruiz se apresenta em show online no próximo dia 31 - Divulgação

Gabriel Ruiz se apresenta em show online no próximo dia 31Divulgação

Publicado 29/07/2021 16:41

Rio - Em tempos tão apressados, o show Pausa é um convite do cantor e pianista carioca Gabriel Ruiz a uma espécie de meditação. O jovem músico, que já soma quase 8 anos

de carreira e um número extenso de apresentações, faz um passeio pela música popular brasileira a ser apreciado do sofá de casa – com piano, voz, seu conhecido trompete de boca e também espaço para algumas poesias.

Depois do sucesso em 2020 de Gabriel Ruiz canta os Brasis, o artista mostra em seu segundo show online mais de sua face compositor, com músicas inéditas e autorais, mas sem se esquecer dos clássicos – no repertório, estão nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Tom Jobim, Gilberto Gil, Rita Lee e Vinícius de Moraes.



Publicidade

Gabriel Ruiz é cantor, compositor, pianista e professor de música, formado em Produção Fonográfica (2015) pela Universidade Estácio de Sá e licenciando em Música pela UniRio. Em 2017, Gabriel foi o convidado especial no espetáculo “Para Ver a Banda Passar”, produzido pela cia. Filosofia e Arte Cursos Livres. Atuou como cantor e percussionista em "Romance Moreno nas Janelas do Brasil", da cantora Amelinha e do compositor Gibran Helayel. Foi integrante do Produto Interno (2014-2015), extinto grupo de rap carioca, cantor nos grupos Samba de Ruiz, Bloco Olha Pá Mim e pianista no grupo vocal Navegantes. Hoje se apresenta também no formato piano e voz e dá aulas particulares de música.

Serviço:

Pausa

Data: 31/07/2021, às 20h.

Ingressos à vendanaplataforma Sympla Streaming.