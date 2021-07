Luísa Sonza - Felipe Gomes

Publicado 16/07/2021 09:47

Rio - Depois de voltar às redes e anunciar o lançamento do álbum "Doce 22", Luísa Sonza tem mais uma novidade. No dia 7 de agosto ela estreia um programa no Multishow. Em "Prazer, Luísa", a artista vai abrir sua intimidade e detalhes do processo criativo de seu novo trabalho. Com cinco episódios, a atração terá convidados e musicais toda semana.