Felipe Araújo - Divulgação/ Cadu Fernandes

Felipe AraújoDivulgação/ Cadu Fernandes

Publicado 29/07/2021 15:29 | Atualizado 29/07/2021 15:31

Como o próprio título sugere, "CHECK" promete mostrar toda a verdade e autenticidade do amadurecimento de Felipe Araújo, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. Se você ficou viciado em produzir ou assistir challenges (ou ambos) do TikTok durante essa fase de isolamento social, saiba que você faz parte de um grande time. E, dessa onda de desafios, o cantor entende muito bem. Tanto que ele preparou uma grande surpresa para os seus fãs, desta vez com o lançamento do seu 6º trabalho pela Universal Music, nesta sexta, em todas as plataformas.

fotogaleria

Publicidade

Gravado em maio deste ano, em Uberlândia, o trabalho apresenta o espetáculo que aconteceu no Palácio Cristal, com Felipe Araújo, sua voz e sua essência, trazendo o brilho que uma carreira bem sucedida merece, com cenário primoroso, rico em detalhes e participação especial. Neste caso, a de Gusttavo Lima com quem divide a voz na canção “Amando Individual”.

A primeira parte do DVD chegou em junho em formato EP com 5 músicas inéditas. O álbum por inteiro vem agora e destaca a música “Olha a mãozinha”, que promete ser mais um hit para alguém que já é dono de outros sucessos como "Atrasadinha", "Você Não Vale", "Espaçosa Demais" e "Mais Um”.

Publicidade

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso. Gravamos sem plateia, mas plenos de sentimentos por cada um que vai assistir e se conectar com as minhas músicas. Foi um registro intimista, expressando todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que foi preparado com amor e estou grato por mais este capitulo na minha história”, afirma Felipe.