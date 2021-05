Felipe Araújo e Bruno e Marrone Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 16:23

Como o próprio título sugere, "CHECK" promete mostrar toda a verdade e autenticidade do amadurecimento de Felipe Araújo, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. Se você ficou viciado em produzir ou assistir challenges (ou ambos) do TikTok durante essa fase de isolamento social, saiba que você faz parte de um grande time.

E, dessa onda de desafios, Felipe entende muito bem. Tanto que o tema de uma das músicas do DVD que ele gravou neste final de semana em Uberlândia (MG), batiza o projeto com um dos termos mais conhecidos das midias sociais, já que a letra mergulha em gírias deste mundo em que a conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos. Para abrilhantar a noite, Gusttavo Lima, Bruno e Marrone certificam mais um sucesso que vem por aí com a assinatura de Felipe.

A meta deste DVD é expressar, fielmente, a nova fase na musica com lançamento previsto para 18 de junho. O espetáculo que aconteceu ontem no Palácio Cristal, em Uberlândia, com Felipe Araújo, sua voz e sua essência, traz o brilho que as participações especiais de Bruno e Marrone e Gusttavo Lima merecem, mas com todas as normas de segurança que a OMS recomenda.

Com 12 faixas inéditas, sendo 4 delas de sua autoria e, pela primeira vez, com produção musical de Júnior Melo e Marcelo Sheba (os mesmos de Bruno e Marrone e da dupla Diego e Victor Hugo), o sertanejo quer resgatar toda a sua máxima de “quem sabe faz ao vivo”. O audiovisual foi registrado ao vivo e em cores, sem modelagens de estúdio, em um belíssimo cenário do Palácio Cristal, com palco montado às margens de uma lagoa que faz parte da propriedade.

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história”, afirma Felipe.