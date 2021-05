Thiago Martins ganha beijos da namorada em gravação de DVD no Vidigal

Rio - Thiago Martins gravou seu novo DVD, "Quintal do TG", na tarde desta quarta-feira, no Morro do Vidigal. A gravação começou ao por do sol, mas invadiu a noite no hotel Mirante do Arvrão. O show contou com as participações de Mumuzinho, Chrigor e Jorge Aragão. Todos foram testados para covid-19 antes de subir ao palco.

