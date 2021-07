MC Don Juan e Luan Santana - Reprodução

MC Don Juan e Luan SantanaReprodução

Publicado 29/07/2021 14:32 | Atualizado 29/07/2021 14:34

Nesa quinta-feira, às 21h, chega "Sorria", o novo lançamento de Luan Santana, dessa vez em parceria inédita com o aclamado MC Don Juan. O videoclipe estreia no dia seguinte, sexta, às 12h, no YouTube.

fotogaleria

A dupla promete aquecer o coração dos fãs com uma live nesta quinta, onde ambos responderão, a partir das 20h30, no Instagram de cada um dos artistas, as perguntas feitas por fãs durante o dia. Além disso, uma série de ações nas redes sociais dos dois vem acelerando a curiosidade em torno de “Sorria”, como teasers, avatares, hashtags e vídeos no Tik Tok, Stories e feed do Instagram.Com letra que aposta na liberdade de escolha do ser amado para ir embora ou ficar ao seu lado, o trabalho é o segundo lançamento de Luan em sua nova gravadora, a Sony Music. A música promete ser mais um hit na carreira de seus intérpretes, Luan e Don Juan, que também assinam e dividem a composição com Matheus Marcolino e Lucas Santos.