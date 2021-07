Chico Chico vai conversar com Roberta Martinelli - Beatriz Girão

Publicado 29/07/2021 11:22

Rio - O programa 'Cultura Livre', da TV Cultura, receberá neste sábado (31), às 18h, o cantor e compositor Chico Chico. Francisco Eller, mais conhecido como Chicão, filho de uma das maiores artistas brasileiras, Cássia Eller, conversa com Roberta Martinelli sobre sua carreira.

Foi tocando percussão ao lado de sua mãe Cássia Eller, durante o Rock In Rio de 2001, que Francisco foi apresentado ao público como Chicão. Hoje, é na verdade Chico Chico, cantor e compositor que, assim como a mãe, caminha pela música e já lançou algusn trabalhos.

No 'Cultura Livre', o cantor comenta sobre a experiência de lançar 'Onde' - trabalho em parceria com Fran - e um outro disco com João Mantuano durante a pandemia, além de projetos para trabalhos solos.

Ao contar como momentos compartilhados com sua mãe influenciaram seu percurso, Chico também fala sobre o processo por trás do nascimento de sua gravadora Porangareté. O selo desenvolvido por ele e por sua mãe Maria Eugênia se deu após encontrarem uma música inédita de Cássia.