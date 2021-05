Felipe Araújo e Gusttavo Lima Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 17:07

Como o próprio título sugere, 'Check' promete mostrar toda a verdade e autenticidade do amadurecimento de Felipe Araújo, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. O novo DVD do cantor, gravado neste final de semana, em Uberlândia (MG), traz Gusttavo Lima, Bruno e Marrone como participações especiais.

Felipe Araújo, Bruno e Marrone

A meta do DVD é expressar fielmente a nova fase do sertanejo na música e o lançamento está previsto para 18 de junho. O espetáculo, que aconteceu neste domingo (23), no Palácio Cristal, em Uberlândia, traz o brilho que os artistas convidados merecem, mas com todas as normas de segurança que a OMS recomenda.

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história”, afirma Felipe Araújo.



Com 12 faixas inéditas, sendo 4 delas de sua autoria e, pela primeira vez, com produção musical de Júnior Melo e Marcelo Sheba (os mesmos de Bruno e Marrone e da dupla Diego e Victor Hugo), Felipe Araújo quer resgatar toda a sua máxima de “quem sabe faz ao vivo”. O audiovisual foi registrado ao vivo e em cores, sem modelagens de estúdio, em um belíssimo cenário do Palácio Cristal, com palco montado às margens de uma lagoa que faz parte da propriedade.

As canções que compõe o DVD são 'Dois Comprometidos', 'Me Deu Saudade de Você', 'Olha a mãozinha', 'Consequências', 'Amando Individual', 'Esquece Você', 'Amor Emprestado', '#voltaprofelipe', 'Ponto G', 'Sorte no Amor', 'OnLine eh fácil', e 'Curso Online.



