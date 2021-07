Scarlett Johansson em cena de Viúva Negra - Reprodução

Publicado 29/07/2021 21:32 | Atualizado 29/07/2021 21:33

Scarlett Johansson abriu um processo contra a Disney após o estúdio decidir lançar "Viúva Negra" nos cinemas e na plataforma de streaming simultaneamente. Segundo a atriz, isso seria uma quebra de contrato que a produtora firmou com ela, já que o documento dizia que o filme seria lançado exclusivamente nos cinemas. As informações são do "The Wall Sreet Journal".



A atriz alega que o lançamento no Disney+ interfere diretamente em seu salário, que seria baseado na bilheteria do filme. "A Disney intencionalment induziu a quebra do acordo da Marvel, sem justificativa, para impedir que a Sra. Johansson pudesse ter o benefício completo da sua barganha com a Marvel", diz o processo.



Em um comunicado enviado ao "The New York Times", a Disney afirmou que o processo "não tem qualquer mérito". "A Disney cumpriu totalmente seu contrato com a Sra. Johansson e, além disso, o lançamento de Viúva Negra no Premier Access do Disney+ aumentou significativamente sua habilidade de ter ganhos adicionais além dos US$ 20 milhões (equivalente a R$ 100 milhões) que ela já recebeu até agora", acrescentou a empresa.