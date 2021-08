Xamã - Reprodução

Publicado 09/08/2021 09:31 | Atualizado 09/08/2021 09:33

São Paulo - O cantor Xamã se tornou um dos assuntos mais comentados da madrugada deste domingo para segunda-feira. O motivo? O jornalista Léo Dias, do jornal Metrópoles, noticiou que uma estudante, de nome Nicole Junqueira, teria descoberto que estava grávida apenas no dia do parto, na última sexta-feira. Entretanto, além disso, a moça alegava que o pai de seu filho era o artista, com quem ela supostamente teria se relacionado há 9 meses.

"Quando eu olhei para o meu filho eu vi que era a cara do Xamã. Já avisei a ele que ele é pai. E já falei para ele marcar o DNA. Eu não tenho dúvida alguma de que o filho é dele", contou a estudante.

Após repercussão da notícia, a assessoria do cantor se pronunciou sobre o assunto, informando que o cantor apenas tomou conhecimento da suposta paternidade no dia em questão. "A assessoria de imprensa do cantor Xamã esclarece que o artista, até o momento, nunca foi procurado pela parte envolvida e que soube do ocorrido somente hoje, após publicação na imprensa. E a descoberta de uma possível paternidade, justo no Dia dos Pais, tem forte simbolismo, mas ofuscado pela forma como foi. Mesmo surpreso, Xamã se coloca à disposição para conversar e, se necessário for, reforçar que assumirá as responsabilidades cabíveis em casos como este, dando toda assistência – e principalmente amor”, informou a nota, que foi enviada ao colunista.

Ainda na noite deste domingo, Xamã compartilhou uma conversa de WhatsApp sem revelar nome ou a fotografia de quem estava falando. Nos arquivos de áudio, é possível identificar uma voz feminina, que pede desculpas pelo imbróglio gerado. "Serei bem sincera com você, pois acho que é o mínimo que você merece. Já peço desculpas de cara. O filho não é seu, ontem eu não estava bem, eu acabei comentando com uma amiga, te mandei mensagem no Instagram, acho que você não chegou a ver... e depois chegou ao fato de eu ter conversado com o Léo Dias e ele ter respondido", diz a moça, que teve sua voz atribuída a estudante Nicole, isentando o artista de qualquer dever paternal.

Minha vida é uma novela de Manoel Carlos pic.twitter.com/VQGDwYxpkL — VULGO MALVADÃO (@xamaoficial) August 9, 2021

Na legenda da postagem, Xamã brincou. "Minha vida é uma novela de Manoel Carlos", disse ele. Seus fãs, claro, não deixaram o episódio passar em branco e começaram a reagir no Twitter. Alguns criticaram o jornalista Léo Dias, outros apenas riram da história que é, no mínimo, inusitada. Confira reações.

cancela gente ela confessou que foi fic kkkkkk — laís (@laisvilelaa_) August 9, 2021

Quero ficar doida a ponto de ficar tão doida que vou mandar um áudio pro Léo dias dizendo que to grávida do xamã — PEDRAO (@Itspedrito) August 9, 2021

Atualmente o cantor é pai de uma menina, de 3 anos, a pequena Akasha Hoffemann. Recentemente, inclusive, o artista compartilhou uma homenagem para a garotinha. "A 3 anos atrás hoje nascia o amor da minha vida, prometo viver todos os dias da minha vida pra te fazer feliz minha libriana linda", escreveu ele, ao postar fotos com a filha.