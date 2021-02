Kevinho Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 18:39

Respondendo à caixinha de perguntas no Instagram, Kevinho revelou aos fãs que acreditou que fosse ser pai no ano passado. O cantor e a namorada Gabriela Versiani pensaram que ela estaria grávida ao sentir alguns enjoos.



"No ano passado, achei que viria um filhotinho. A gente estava no Rio, na casa de uma amiga minha. Não sei o que aconteceu, mas todo mundo cismou que eu estava com cara de mãe", contou.

"Um amigo falou que ela estava com cara de grávida porque ela estava com uns enjoos já. Ela pediu um teste de gravidez e foi ao banheiro com as amigas dela. A amiga me chamou com uma cara séria pedindo para eu subir. Quando cheguei, ela disse que deu negativo. Dessa vez eu achei que ia ser pai", relembrou.