Karol Conká no ’Mais Você’: ’Se eu soubesse que ia ser assim, nem tinha entrado’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 10:39

Rio - Karol Conká tomou café da manhã com Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira e falou sobre seu comportamento no "BBB 21". A rapper teve recorde de rejeição e deixou o reality show com 99,17% dos votos. Karol acredita que o programa ativou gatilhos, que a fizeram agir como agiu. Ela contou que ao lidar com Lucas Penteado, relembrou momentos com o pai.

"Eu me considero uma pessoa segura, mas dentro da casa eu senti muita insegurança porque eu não sou acostumada a conviver com muitas pessoas diferentes, dentro de uma casa, sem controle das minhas coisas. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, eu não tinha nem entrado. Eu ia fazer um tratamento antes", disse a rapper, que contou que teve esse comportamento por conta de traumas de sua vida fora da casa.

"São traumas, gatilhos, que são despertados através de algumas situações ali. Com o Lucas, eu lembrava de momentos com meu pai. Eu não estou acostumada a resolver as coisas com carinho. Não na minha família, mas em colégio, trabalho... Nada justifica, são coisas minhas mesmo. Coisas que estou descobrindo agora. É importante realmente falar sobre isso. Eu estava bem vulnerável ali. Estou colhendo o que eu plantei", disse.