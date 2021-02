Ana Paula Araújo Reprodução

Por iG

Publicado 18/02/2021 13:04 | Atualizado 18/02/2021 13:06

São Paulo - A jornalista e apresentadora Ana Paula Araújo compartilhou um clique nos bastidores do Bom Dia Brasil e agradeceu a companhia e carinho dos fãs após a morte do pai, anunciada na terça-feira (16). "De volta. Obrigada pela companhia e pelo carinho de todos", escreveu ela no Instagram, dois dias após se afastar do programa matinal da TV Globo.

A informação do falecimento de Djair Soares de Araújo foi confirmada pela assessoria de comunicação da Globo, mas a causa da morte não foi informada. Ana Paula foi substituída por Silvana Ramiro na bancada, que havia acabado de apresentar o Bom Dia Rio.

Ana Paula não havia se pronunciado sobre o falecimento em suas redes sociais até a manhã desta quinta-feira (18). Nos comentários da postagem, os seguidores se solidarizaram com a jornalista.