Publicado 20/02/2021 10:33 | Atualizado 20/02/2021 10:34

Rio - Karol Conká conversou sobre racismo com Rodolffo na área externa do "BBB 21". No bate-papo, a rapper disse que seu pai já foi preso no lugar de um homem branco. "Meu pai foi preso por ser preto, por um crime que ele não cometeu. Bateram, bateram, bateram, e aí depois prenderam o cara e era um cara branco", disse a cantora.

Karol também falou que pessoas negras sofrem episódios frequentes de racismo, como ficar na mira dos seguranças ao entrar em uma loja. A rapper, no entanto, disse que não gosta de ser taxada como vítima.