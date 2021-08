Mariana Goldfarb - Reprodução

Publicado 09/08/2021 10:35

Mariana Goldfarb, esposa do ator Cauã Reymond, surpreendeu os seguidores ao postar uma foto do bumbum na manhã desta segunda-feira. No registro, ela evidencia as estrias da região e mostra o corpo como ele realmente é.

"Bom dia! Dei o start na hashtag do verão, rachando de tão gostosa, porque não sou obrigada", escreveu a influenciadora e apresentadora na legenda da publicação. Ela, que estuda Nutrição, recebeu elogios das seguidoras.

"Ô, mulher necessária para esse mundo", escreveu uma seguidora. "Estrias de crescimento! Tenho e exatamente as mesmas e odiava quando era mais nova porque a indústria da beleza mexe tanto com o psicológico da gente? Vc tão linda, mostrando a real, só me confirma que as coisas estão mudando", analisou outra.

