Agatha Moreira, Joaquim, Maria e MadalenaReprodução

Publicado 09/08/2021 11:09

Rio - Agatha Moreira aproveitou o final de semana para voltar à infância na companhia dos sobrinhos do namorado, o ator Rodrigo Simas. Pelas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto brincando com as bolhas de sabão em uma banheira na companhia de Maria e Joaquim, filhos de Felipe Simas, e Madalena, filha de Bruno Gissoni.

"Exercendo meu melhor papel, o de tia! @simasrodrigo também é um ótimo tio Rod", escreveu a atriz na legenda da postagem.

