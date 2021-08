Lucy Ramos - reprodução do instagram

Lucy Ramosreprodução do instagram

Publicado 09/08/2021 12:12 | Atualizado 09/08/2021 12:15

Rio - Apesar de um erro no final da apresentação, Rodrigo Simas conquistou a primeira vaga na final do Super Dança dos Famosos. Lucy Ramos, assim como Marcello Melo Jr, foram eliminamos da competição após dançarem salsa e tango. A atriz, de 38 anos, na manhã desta segunda-feira, usou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta escrita em terceira pessoa.

fotogaleria

Publicidade

"Lucy Ramos, hoje se encerra mais um ciclo de um desafio na sua carreira. Dançar é algo que você gosta muito de fazer em festas de uma maneira bem despretenciosa, só sentindo a música e deixando ela te levar. Porém o convite para a #DançaDosFamosos aconteceu e você aceitou com a cara e a coragem", começou a carta.

"Vestiu literalmente a camisa e com muita dedicação, esforço e cercada de pessoas que te estenderam a mão, você conseguiu erguer o troféu e se consagrar a campeã do Dança dos Famosos 2020. Como sempre você aproveitou cada minutinho, viveu intensamente cada apresentação como se fosse a última", prosseguiu.

Publicidade

Em seguida, falou sobre o convite de retornar ao quadro após ser campeã há um ano. "Mas, em 2021 recebeu o convite para retornar ao palco do Domingão para o #SuperDançadosFamosos e você mais uma vez aceitou. Sempre com um sorriso no rosto com o propósito de honrar o convite e levar o melhor show para quem está em casa. E você o fez, com sua alegria, determinação, persistência, encarando todas as adversidades de cabeça erguida e tentando ver o lado bom das coisas", continuou.

O texto segue falando do desempenho da atriz na competição. "Chegou até a semi final... olha que incrível!! Parabéns Lucy, você é uma guerreira e eu me orgulho muito de ti! Que venham novos ciclos, com toda essa experiência tenho certeza que está mais do que preparada para o que vier. Sei o quanto é grata a todos os seus parceiros que estiveram junto com você somando, rindo, dançando e ensinando. É grata também a toda produção do programa que cuidou de você com o maior carinho: do figurino a maquiagem, da limpeza a técnica, da produção a direção, dos jurados ao público. Todos fundamentais na construção do seu processo. Com amor e gratidão, Lucy Ramos", finalizou.